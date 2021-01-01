Отличительной чертой компании является использование альтернативных источников энергии. Для энергоснабжения готовых построек используется зеленая энергетика. В частности, энергия воды, солнца и ветра, которая не причиняет вреда природе. Доля зеленой энергетики в общем сегменте электроэнергии в Украине относительно небольшая, но руководители компании уверены, что благополучие нашей жизни и жизни наших потомков зависит от тех решений, которые мы принимаем сегодня. Поэтому застройщик нацелен на строительство комфортного, но при этом безопасного для природы жилья.
В ходе разработки проектов данный девелопер недвижимости руководствуется следующими принципами:
Инновационность. Для строительства таунхаусов используют наиболее современные технологии, обеспечивающие максимальный комфорт для будущих жителей;
Качество. Компания-застройщик нацелена на качество, поэтому внимательно относится к каждой детали.
Экологичность. Вся недвижимость оснащена энергонезависимыми технологиями, которые работают на энергии солнца или воды.
Актуальность. Компания детально следит за современными трендами в строительной отрасли и активно внедряет их в свою деятельность.
Благодаря современным подходам, в Smart Development осознают, что украинский рынок уже перенасыщен шаблонными новостройками и типичными квартирами, поэтому последние несколько лет таунхаусы активно завоевывают рынок. Особенностью данной недвижимости является то, что это многоуровневая квартира в доме с отдельным входом. Преимущественно такие квартиры имеют небольшие уютные дворики, расположенные возле дома. Одним из главных отличий таунхауса от квартиры является сниженная стоимость. При покупке таунхауса за более низкую цену вы приобретаете не только жилье, но и земельный участок. Но учтите: чем больше площадь зеленой зоны, принадлежащей таунхаусу, тем выше его цена. Специфичной чертой данных типов построек также является постоянное сотрудничество с соседями, ведь решение вопросов, связанных с ремонтом здания или облагораживанием прилегающей территории принимаются совместно.
Помещения в таунхаусе разделены на зоны, при этом разделение может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Обычно на первом этаже обустраивают комнаты общего пользования – кухню, гостиную и прихожую. Второй и третий этаж занимают комнаты личного пользования: спальня, ванная комната, детская, личный кабинет и другие. Дополнительным преимуществом является то, что в таунхаусе предусмотрена возможность построить отдельный санузел на каждом этаже.
Если решение принято и вы остановились на покупке таунхауса, советуем обратить внимание на следующие моменты:
месторасположение домов: насколько удобна транспортная развязка в этом районе;
безопасность: наличие огражденной территории и охраны;
качество используемых строительных материалов;
коммуникационные сети: изучите схемы газификации, водопровода, водоотвода и канализации;
архитектурные решения: насколько развита инфраструктура;
разрешительные документы: наличие разрешений на строительство не только домов, но и других объектов инфраструктуры.
Smart Development – один из лидеров по строительству таунхаусов в Украине. В архиве компании комплексы энергоэффективных таунхасов “Organic Home” и “Solo Home”, а также ряд объектов “New Smart”. “New Smart” – новый, инновационный формат жилья, который состоит из таунхаусов и дуплексов. Все жилищные комплексы расположены в районах с удобной транспортной развязкой, возле зеленых зон и зон отдыха. Рядом с домами удобная инфраструктура, которая включает паркинг, детский сад, поликлинику, места для отдыха и занятий спортом.
Недвижимость от Smart Development расположена как в столице, так и на территории Киевской области. Таунхаусы в Софиевской Борщаговке, Петропавловской Борщаговке, Вишневом, Хотове, Жулянах – лучший выбор, если вы хотите отдохнуть от суеты большого города и при этом иметь возможность быстро добраться до центра. В распоряжении делевопера также таунхасы в Киеве
, если вы предпочитаете проживать в городе.
Жилье от данной компании-застройщика совмещает уникальные архитектурные решения и энергонезависимые технологии. Архитекторы компании разрабатывают проекты с учетом действующих норм и правил строительства. Готовые жилищные комплексы проходят процедуру оценки и сертификации. После постройки компания не забывает о своих жителях, а следит за благоустройством построенных комплексов.
Если вы решили купить таунхаус под Киевом от застройщика, лучше сделать выбор в пользу Smart Development, ведь компания никогда не останавливается на достигнутом, постоянно повышая стандарты качества и оптимизируя рабочие процессы.