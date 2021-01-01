Smart Development – крупная компания, которая находится на строительном рынке около 10 лет. При ее участии было построено свыше 50 объектов и обустроено более 100 этажей. Это предприятие “полного цикла”, которое несет ответственность за свои проекты на всех этапах: от планирования до реализации. Выполняя все взятые на себя обязательства, жилищно-строительная компания заработала репутацию ответственного застройщика. Главная цель – сделать жизнь украинцев легче, функциональнее и комфортнее.

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